Peste 149 de milioane de euro, bani din PNRR, pentru sute de proiecte în județul Sălaj

Zeci de mii de proiecte au fost depuse în toată țara pentru finanțări prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar Bucureștiul este municipiul cu cei mai mulți bani alocați, în valoare de peste 1,8 miliarde de euro. Pe locul secund se clasează județul vecin Clujul, cu proiecte în valoare totală de peste 520 de milioane de euro.

În ceea ce privește instituțiile beneficiare de bani europeni, cea mai mare sumă este alocată Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cu peste 1,7 miliarde de euro, urmată de CFR, cu peste 1,1 miliarde de euro, și de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu peste 713 milioane de euro.

Sălajul se află pe locul 33 din cele 42 de județe ale României, iar în urma centralizării datelor, județului îi sunt alocate peste 149 de milioane de euro din PNRR. Banii sunt folosiți pentru o mulțime de proiecte, de la parc fotovoltaic, transport public nepoluant, microbuze electrice pentru elevi, eficientizare energetică a blocurilor de locuințe și multe altele, derulate atât de primăriile sălăjene, cât și de Consiliul Județean Sălaj.

În regiune, Sălajul a primit cei mai puțini bani, în vreme ce vecinii sătmăreni au depus proiecte de peste 150 de milioane de euro, bihorenii de peste 386 de milioane, iar județul Maramureș are proiecte care ajung la aproape 250 de milioane de euro.

Printre acestea, la nivelul județului, numeroase sunt cele din domeniul educației, sănătății și cel social, prin construirea mai multor centre de zi. Mai mult, spre finanțare există proiecte de cultură și turism, împăduriri și management al deșeurilor. În total, la nivelul județului au fost depuse 418 proiecte pentru finanțare, iar Zalăul și orașul Șimleu Silvaniei sunt UAT-urile cu cele mai multe proiecte.