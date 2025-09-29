30 septembrie 2025 – termen limită de depunere a formularului 216 și de plată pentru impozitul special pe bunurile imobile de valoare mare

AJFP Sălaj reamintește contribuabililor că în anul 2025, termenul limită de depunere a formularului 216 „Declaraţie privind impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare” pentru declararea impozitului special pe bunurile imobile de valoare mare și de plată a acestuia este 30 septembrie 2025.

Formularul 216 se completează şi se depune la organul fiscal central competent de către următorii contribuabili :

a) persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidenţiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată potrivit dispozițiilor art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depăşeşte 2.500.000 lei. Așadar, persoanele fizice au obligaţia de a calcula şi declara impozitul până la data de 30 septembrie, inclusiv, a anului fiscal curent.

b) persoanele fizice şi persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/ înregistrate în România a căror valoare de achiziţie individuală depăşeşte 375.000 lei. Aceste persoane au obligaţia de a calcula şi declara impozitul până la data de 31 decembrie, inclusiv, a anului fiscal curent.

Impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare se calculează, după cum urmează:

a) în cazul proprietăţilor reprezentând clădiri rezidenţiale, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenţei dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local şi plafonul de 2.500.000 lei;

b) în cazul proprietăţilor reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenţei dintre valoarea de achiziţie şi plafonul de 375.000 lei.

Impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare se plătește la bugetul de stat, în următoarele conturi:

– 20A070601 – Impozitul special pe bunuri imobile de valoare mare;

– 20A070602 – Impozitul special pe bunuri mobile de valoare mare.

Codurile IBAN aferente conturilor de venituri care se utilizează de către persoane fizice și juridice sunt publicate pe site-ul www.anaf.ro, domeniul Asistență Contribuabili -Secțiunea Plata obligațiilor fiscale – Codurile IBAN.

Formatul electronic al Formularul 216 este disponibil pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, domeniul Servicii Online, secțiunea – Descărcare declarații electronice și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Informaţii suplimentare se pot obţine:

– prin intermediul Serviciului Spaţiu Privat Virtual – Formular de contact, secţiunea Asistenţă şi îndrumare de specialitate în domeniul fiscal;

– telefonic, apelând Call Center-ul ANAF la numărul – 031.403.91.60;

– Broşura privind impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare şi Declaraţia privind impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare – Formular 216, publicată pe site-ul ANAF www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite contribuabililor – Ghiduri curente și alte materiale informative;

– la structurile de asistenţă şi oferire servicii contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale”.

