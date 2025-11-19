La Zalău, Moș Crăciun vine pe bicicletă

De câțiva ani, Ciclo-Moșii își fac apariția în data de 6 decembrie pe străzile municipiului Zalău, evenimentul fiind organizat de pasionații de biciclete de la Proficycling Bikes. Invitația a fost lansată deja pe facebook, iar evenimentul se numește „Ciclo-Moș” și se va desfășura între orele 10 și 12,30, în zona centrală. Împătimiții de biciclete sunt așteptați să se înscrie la eveniment. Vor trebui să vină cu bicicleta, să vină pregătiți cu dulciuri și îmbrăcați în „Moș”. Participanții vor pedala pe un traseu stabilit la fața locului și vor împărți dulciuri copiilor aflați în trecere. Felicitări pentru inițiativă!

Foto: arhivă Proficycling Bikes