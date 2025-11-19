Amplu eveniment dedicat omagierii lui Lajos Szikszai, cu prilejul împlinirii a două secole de la nașterea sa

Cu prilejul împlinirii a două secole de la nașterea lui Lajos Szikszai, Asociația Muzeul Ardelean – Filiala Zalău și împrejurimile (EME – Erdélyi Múzeum Egyesület), împreună cu Zilahi EMKE – Asociația Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania, filiala Zalău, organizează un eveniment dedicat omagierii vicecomitelui comitatului Sălaj, principalul artizan al proiectării unor clădiri reprezentative din centrul municipiului Zalău.

Cu această ocazie, va avea loc o conferință științifică, programată la Zalău, în data de 25 noiembrie, dar și decernarea Premiului Petri Mór.

Mai mult, începând cu ora 16, este programată depunerea de coroane la mormântul lui Lajos Szikszai, în Cimitirul Reformat din Zalău, urmând ca de la ora 17 să aibă loc cea de-a XXII-a ediție a Zilei Cercetării Sălăjene, în Sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Printre prezentările planificate se regăsesc:

Cuvânt de întâmpinare al gazdei Kovács Kuruc János – Președintele EME-Zalău și împrejurimile,

Cuvânt de întâmpinare al co-organizatorului Bakó András – Președintele EMKE Zilah,

Discurs de întâmpinare al viceprimarului municipiului Zalău Fazakas Miklós,

Discurs de întâmpinare al Dr. Péntek János, profesor universitar,

Program muzical al ansamblului L’Adyk, condus de profesorul de muzică Fazakas István,

Moment muzical susținut de copiii Máté Lilla și Máté Zsolna – pregătiți de profesorul Gáspár Attila,

Disertație dr. Sipos Gábor, vicepreședinte al EME, academician – Rolul lui Lajos Szikszai în istoria județului Sălaj,

Teza muzeografului Lakó Éva despre epoca lui Lajos Szikszai,

Disertație științifică a profesorului de istorie László László – Personalitatea lui Lajos Szikszai,

Kürti Barna – proiecție – Personalitatea și moștenirea lui Szikszai Lajos,

Daniel Mureșan – prezentare de cărți poștale de epocă cu clădirile și edificiile ridicate în oraș în perioada în care Szikszai Lajos a fost vicecomite,

Decernarea premiului Petri Mór,

Varga Adél – Fapte interesante din viața lui Lajos Szikszai.

Întreaga manifestare va avea loc cu sprijinul Fundației Communitas, Zilahi EMKE, dar și al Centrului de Cultură și Artă al Județului de Sălaj.

Susținătorii media ai evenimentului sunt Szilágysági Szó, Magazin Sălăjean, Portalul Zilahi Emlékek și Amintiri despre Zalău.