„Cravata Galbenă”, extraordinara poveste a dirijorului Sergiu Celibidache, la Cinema Scala

Sălăjenii pot viziona filmul românesc „Cravata Galbenă” la Cinema Scala în Zalău. În urma unei serii de avanpremiere cu sălile pline, producția poate fi deja urmărită în cinematografe încă din 14 noiembrie.

Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, „Cravata Galbenă”, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, este una dintre cele mai ample producții cinematografice românești, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis. Premiera de gală a filmului a adus împreună nume importante din lumea artistică, culturală, politică, care au trăit intens emoția acestei povești despre destinul extraordinar al dirijorului și compozitorului român.

Actorul Victor Rebengiuc a declarat la finalul proiecției: „Tocmai am văzut un film excepțional, puternic, emoționant. Duceți-vă să vedeți Cravata Galbenă, n-o să vă pară rău.”, iar actorul Marian Râlea a mărturisit că filmul atinge sufletul spectatorului: „Un film pentru suflet. Vă invit să nu-l ratați! Felicitări întregii echipe care a făcut ca acest proiect să ajungă la inimile noastre”.

Povestea acestei capodopere cinematografice

Dintr-un colț al României începe povestea unui copil cu un vis, care a cucerit lumea, mai precis, destinul lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Acesta este un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Nu lipsesc iubirea, adevărul, integritatea și sacrificiul. Filmul transmite ideea succesului care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi, dublat de dorul de casă.

Nume importante din lumea cinematografiei

În rolurile principale sunt John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) și Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage), ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey), Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, iar Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman) completează distribuția.

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier. Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

Țeluri în detrimentul oricărui obstacol

„Acest film te încurajează să crezi în tine și în destinul tău. Cel mai important este să îndrăznim să visăm. Apoi să avem curajul să facem saltul și să ne urmăm visul până la capăt, chiar dacă asta presupune sacrificarea a ceea ce avem mai aproape de suflet: familia și casa noastră. Este un exemplu spectaculos de determinare, de chemare a destinului și de urmărire a unei pasiuni împotriva tuturor obstacolelor”, a spus regizorul filmului, Serge Ioan Celebidachi.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea și Robert W. Cort.

„Cravata Galbenă” este o producție Oblique Media, realizată în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Guvernului României prin programul derulat de Oficiul de Film și Investiții Culturale și al Centrului Național al Cinematografiei.

Realizarea acestui film a fost posibilă cu o mulțime de finanțatori, atât din mediul privat, dar și cu parteneri de promovare, precum universități, instituții de cultură, dar și publice ale administrațiilor locale, iar două dintre acestea sunt sălăjene, respectiv Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, dar și Primăria municipiului Zalău.