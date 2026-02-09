La volan fără numere, oprit de polițiști în Horoatu Cehului

Nu puține sunt cazurile șoferilor depistați la volan fără permis, aflate în atenția polițiștilor sălăjeni, însă acestea nu sunt situații singulare când vine vorba de infracțiuni și abateri de la legislația rutieră.

În vreme ce unii urcă la volan fără permis, alții merg la risc și conduc autoturisme sau alte vehicule neînmatriculate. Deși, probabil, cu gândul că nu li se poate întâmpla nimic și că vor scăpa cu basmaua curată, „norocul” nu este de partea lor.

La data de 8 februarie, polițiștii din orașul Cehu Silvaniei au oprit pentru control un autoturism, în localitatea Horoatu Cehului. La volan se afla un bărbat în vârstă de 34 de ani, din comuna sălăjeană Bălan, iar mașina nu avea montate plăcuțele de înmatriculare.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că vehiculul nu era înmatriculat la momentul identificării. În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.