Sute de foraje pe Meseș pentru construcția tunelului rutier

Pe Meseș sunt prevăzute aproape 800 de foraje la adâncimi de peste 200 de metri. Aceste lucrări geologice sunt necesare înainte de începerea lucrărilor de săpare a celui mai lung tunel din România. Potrivit celor de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, lucrarea este una de anvergură, extrem de importantă pentru infrastructura națională. Oficial, lucrările de construcție a tunelului prin Meseș trebuie încheiate până în anul 2032. Tunelul Meseș al autostrăzii A 3 va avea lungimea de aproape 3 kilometri.

