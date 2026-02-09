Zălăuan prins la volan fără permis, cu mașina radiată și numere „împrumutate”

Un zălăuan, în vârstă de 40 de ani, a fost reținut de polițiști luni dimineață, pentru 24 de ore, și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul pe drumurile publice cu număr fals de înmatriculare.

Duminică după-amiază, bărbatul se afla la volanul unui autoturism pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău, când oamenii legii l-au oprit pentru un control de rutină. În urma verificărilor, polițiștii zălăuani au constatat că acesta avea suspendat dreptul de a conduce încă din prima jumătate a lunii ianuarie. Bărbatul a rămas fără permis în urma unor abateri de la regimul rutier săvârșite în județul Vrancea.

Totodată, în urma verificărilor, s-a constatat că autoturismul condus de bărbat figura ca fiind radiat din circulație, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare montate pe acesta erau atribuite unui alt vehicul.

În acest caz, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.