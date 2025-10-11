Prefectul s-a întâlnit cu constructorii lotului Poarta Sălajului – Nușfalău. Când încep lucrările?

Reprezentanți ai asocierii companiilor turcești Makyol – Ozaltin, desemnate pentru execuția lucrărilor pe Autostrada Transilvania, în județul Sălaj, au fost prezenți vineri la o întâlnire cu prefectul județului, Cristian Claudiu Bîrsan.

Lucrările vizează lotul Poarta Sălajului – Zalău – Nușfalău, iar discuțiile s-au axat pe etapele preliminare ale proiectului și pe calendarul de pregătire a lucrărilor, având în vedere faza de proiectare începută în luna august a acestui an. Potrivit Instituției Prefectului Județului Sălaj, execuția propriu-zisă a lucrărilor este programată să înceapă în anul 2027.

Acest lot are cea mai mare valoare dintre toate tronsoanele de drum scoase la licitație de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în ultimele trei decenii.

Potrivit Instituției Prefectului Județului Sălaj, autoritățile vor urmări derularea etapelor administrative și de autorizare, astfel încât proiectul să se desfășoare în condiții optime.