L-ați văzut?

Polițiștii din Jibou au fost sesizați despre faptul că, sâmbătă, în jurul orei 14.30, ROSTAȘ MĂDĂLIN COSMIN, în vârstă de 11 de ani, din comuna Someș-Odorhei, sat Domnin, a plecat în mod voluntar de la domiciliu, iar până în prezent nu s-a întors.

SEMNALMENTE : Înălțime aproximativă – 1,20 m, aproximativ 40 de kg, ochi căprui, păr șaten, tuns scurt.

La momentul plecării, acesta purta un trico de culoare albă, pantaloni de culoare albastră și papuci de culoare albastră.

Minorul este cunoscut cu deficiențe locomotorii.

Persoanele care pot furniza orice informaţii despre minor, sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic de urgenţă 112!