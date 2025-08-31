Sute de motocicliști și-au dat întâlnire la MMC Bikers Fest

Demonstrații, parada moto, petreceri, concerte de muzică rock, prezentări, jocuri, îndemânare și povești cu și despre motoare, toate aceste ingrediente au alcătuit ediția din acest an a MMC Bikers Fest, un festival moto organizat de MMC Meseș Moto Club sub coordonarea președintelui Sergiu Uleniuc. În apropiere de Șimleu Silvaniei, la „Broscărie”, au fost prezenți vineri, sâmbătă și azi sute de pasionați de motoare din țară și străinătate.

Pe toți îi leagă această pasiune, iar între ei își spun „frați”. Am avut bucuria să-i văd și în acest an, iar cu unii am avut plăcerea să stau de vorbă. Pentru unii, motocicleta este parte din viață, pentru alții înseamnă libertate, liniște, bucurie. Marius a venit de la Oradea. L-am întrebat cât a plătit pentru noua sa motocicletă. „Vrei să îți spun prețul știut de nevastă-mea sau cel real? Dacă îți spun cât a costat în realitate, nevastă-mea divorțează”, mi-a spus Marius în timp ce râdea copios. Și nu este singurul caz. Unii sunt în stare să doarmă cu motorul în cameră. Am întâlnit și oameni pentru care motocicleta înseamnă un vis, o posibilitate de a evada din zgomotul asurzitor al stresului cotidian. Festivalul se încheie azi, la prânz.