Concursul „Steaua sus răsare” își deschide porțile în Sâg. Din juriu face parte și Sava Negrean Brudașcu

Eveniment inedit la Sâg. Copiii din clasele primare și gimnaziale sunt invitați să pășească într-o lume a obiceiurilor și simbolurilor care dau farmec sărbătorilor de iarnă românești. În cadrul concursului, elevii vor avea ocazia să prezinte obiceiul „Umblatul cu Steaua”. Sunt încurajați să participe toți elevii pasionați de tradițiile din perioada sărbătorii Crăciunului. Inițiatorul concursului este sălăjeanul Marius Boticaș, un iubitor al tradițiilor sălăjene, al portului și jocului popular. Echipa proiectului este alcătuită din sălăjencele Mariana Peștean, Maria Chiorean, Ramona Spancioc, Lavinia Țap și Laura Boțea. Îndrăgita artistă Sava Negrean Brudașcu este membru special al juriului. Evenimentul va avea loc în data de 16 decembrie la Căminul Cultural din Sâg, începând cu ora 9,30, în organizarea Școlii Profesionale din Sâg și Școlii Gimnaziale din Buciumi.

