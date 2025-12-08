Descinderi de amploare împotriva comerțului cu articole pirotehnice: dosare penale și zeci de kilograme confiscate

Perioada sărbătorilor este umbrită, an de an, de utilizarea iresponsabilă a materialelor pirotehnice. Din acest motiv, până în 5 ianuarie, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase desfășoară acțiuni în baza planului „Pirotehnic”, pentru verificarea modului în care este respectată legea privind operațiunile cu articole pirotehnice.

Activităţile urmăresc creşterea siguranţei sălăjenilor prin prevenirea, identificarea şi combaterea evenimentelor negative cauzate de nerespectarea legislației privind deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice.

Vânzătorii, în vizorul oamenilor legii

Polițiștii sălăjeni verifică societăţile comerciale autorizate care efectuează operațiuni cu articole pirotehnice, sub aspectul respectării regimului legal al acestor produse. Sunt controlate și spațiile de păstrare a articolelor pirotehnice pentru a se stabili existența autorizațiilor și a documentelor necesare. De asemenea, polițiștii vizează persoanele fizice și juridice neautorizate care vând ilegal articole pirotehnice în piețe, târguri, complexuri comerciale, pe stradă sau online, acestea urmând a fi sancționate.

Obiectivele acțiunii includ atât prevenirea producerii unor evenimente negative, identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală și contravențională, dar și informarea cetățenilor pentru a achiziționa, deține și utiliza doar articole pirotehnice permise de lege.Totodată, polițiștii urmăresc conștientizarea riscurilor generate de utilizarea necorespunzătoare sau de comercializarea ilegală a unor astfel de produse.

Zeci de infracțiuni depistate de polițiști

De la începutul acțiunilor și până în prezent, polițiștii au constatat 28 de infracțiuni privind regimul materiilor explozive. În total, au fost confiscate 194 de kilograme de articole pirotehnice din categoriile P1, T1, F2 și F4.

Cazuri descoperite în mai multe localități sălăjene

În cadrul acțiunii „PIROTEHNIC 2025-2026”, polițiștii sălăjeni au desfășurat, la data de 29 noiembrie, activități specifice pentru verificarea legalității operațiunilor cu articole pirotehnice și pentru prevenirea utilizării necorespunzătoare a acestora.

Astfel, au fost identificați patru bărbați și trei femei care ar fi deținut fără drept materiale din diferite categorii, în cantități variabile. Un bărbat de 43 de ani, din comuna Halmășd, ar fi deținut aproximativ 20 de kilograme de articole pirotehnice din categoria P1, de diferite mărci, o femeie de 40 de ani, din comuna Someș-Odorhei, a fost depistată cu aproximativ trei kilograme de articole pirotehnice din categoriile P1 și T1, iar o alta, de 45 de ani, din comuna Marca, ar fi fost găsită cu aproximativ patru kilograme de articole din categoria P1.

De asemenea, un bărbat de 41 de ani, tot din comuna Halmășd, ar fi deținut aproximativ cinci kilograme de articole pirotehnice din categoria P1, de diverse mărci.

Șapte dosare penale

Pentru nereguli, polițiștii au deschis șapte dosare penale,iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de preparare, producere, experimentare, deținere, transmitere, depozitare, distrugere, comercializare și folosire a articolelor pirotehnice fără respectarea legii.