Semieșec în prima etapă

SCM Zalău noastră a remizat, scor 1-1, cu Sănătatea Cluj, în prima etapă a Ligii a 3-a, seria 8, la fotbal, sezonul 2025-2026.
Gazdele au deschis scorul prin Sergiu Pop, în minutul 15, iar Sorosi a egalat în finalul reprizei.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat rezultatele:
Arieșul Turda – Crișul Sântandrei 2 – 4
Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmației 4 – 3
Olimpia Satu Mare – Bihorul Beiuș 1 – 3
Lotus Băile Felix – Unirea Tășnad 0 – 2
Viitorul Cluj – Unirea Dej 1 – 0
În etapa următoare zălăuanii vor evolua tot pe tern propriu, în 5 septembrie, în compania echipei Arieșul Turda.
foto – SCM Zalău
M. S.