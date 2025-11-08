Incredibil! Senatorul Pintea a condus din nou fără permis

La data de 7 noiembrie, la ora 23.57, polițiștii Serviciului Rutier Sălaj au observat, în municipiul Zalău, un autoturism condus de un bărbat, iar la semnalul regulamentar de oprire, conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care polițiștii au pornit în urmărirea acestuia. Autoturismul a fost oprit la scurt timp.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 37 de ani, adică senatorul Paul Pintea din municipiul Zalău, iar în urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, urmând ca dosarul să fie înaintat unității de parchet competente, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin raportare la calitatea conducătorului auto (senator în Parlamentul României).

Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional, conform prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pentru nerespectarea semnalului regulamentar de oprire efectuat de polițiștii rutieri.

În luna iunie a acestui an, judecătorii de la ICCJ l-au condamnat pe senatorul Paul Pintea la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare, pentru conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat. Decizia nu este definitivă și a fost atacată cu apel în termen de 10 zile.

