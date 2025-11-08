Scriitoarea și jurnalista Doina Gecse-Borgovan va susține o lectură publică la Colegiul Național „Silvania”

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în parteneriat cu Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, Reprezentanța Zalău a filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, Colegiul Național „Silvania” Zalău și Asociația „Curierul Timpului”, continuă seria lecturilor publice cu scriitori invitați din țară.

Marți, 11 noiembrie 2025, începând cu ora 12, va avea loc, în Sala festivă a colegiului zălăuan, întâlnirea cu scriitoarea și jurnalista Doina Gecse-Borgovan.

Doina Gecse-Borgovan, originară din Brăila, născută în anul 1974, este scriitoare și jurnalist cultural. Aceasta este realizatoare de emisiuni culturale la Radio România Cluj, iar în anul 2023 a debutat cu volumul de proză scurtă autoficțională „Rătăciri deliberate” (Editura Litera), pentru care a fost distinsă cu premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj.

În 2025, cartea a apărut în limba maghiară cu titlul „Haza: úton” în traducerea Júliei Vallasek, la „Lector” Kiadó din Târgu Mureș.

De asemenea, în anul 2024 a publicat romanul pentru adolescenți „Libelula”, apărut în colecția „Prima dragoste” a Editurii „Paralela 45”. Cartea face parte din cele zece titluri selectate în Concursul național de lectură pentru adolescenți „Bătălia cărților 2025”.

Mai mult, Doina Gecse-Borgovan scrie și publică proză scurtă în reviste și antologii și semnează o rubrică bilunară pe platforma culturală LiterNet.