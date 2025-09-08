Incendiu la o bucătărie de vară din Solomon

Pompierii sălăjeni au fost alertați sâmbătă cu privire la izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească din localitatea Solomon. La locul evenimentului s-au deplasat două echipaje de stingere din cadrul Secției de Pompieri Jibou. Acestea au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, care se manifesta prin ardere generalizată la întregul acoperiș al unei anexe (bucătărie de vară). Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un aparat electrocasnic aflat sub tensiune. Flăcările au distrus acoperișul anexei, precum și o serie de bunuri din interiorul acesteia. Pompierii au reușit să lichideze incendiul înainte ca acesta să se extindă la casa de locuit.

M. S.