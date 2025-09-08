Ungaria ia în calcul creşterea limitelor de viteză pe autostrăzi şi pentru vehiculele de mare tonaj

Guvernul de la Budapesta pregăteşte o consultare publică privind modificarea codului rutier, inclusiv majorarea vitezelor maxime permise pe autostrăzi, a anunţat ministrul Transporturilor, Janos Lazar, citat de Daily News Hungary, de la care informăm cele ce urmează.

Oficialul a recunoscut că, în practică, traficul pe autostrăzile ungare depăşeşte frecvent limita legală de 130 km/h, situându-se la 140-150 km/h. El a sugerat că anumite porţiuni ar putea beneficia de limite mai mari, dacă există susţinere publică.

Printre măsurile analizate se numără şi creşterea vitezei maxime pentru autobuze de la 100 la 110 km/h şi pentru camioanele de peste 7,5 tone de la 80 la 90 km/h. În schimb, în mediul urban, Lazar susţine reducerea vitezei pentru a limita numărul accidentelor.

Ministrul a respins ideea introducerii monitorizării vitezei medii, pe care a descris-o drept un „sistem urât şi excesiv de strict”, dar a invocat exemple precum Germania, unde pe unele tronsoane de autostradă nu există limită fixă, şoferii fiind responsabili în funcţie de trafic şi condiţiile de drum, conform sursei citate.

„Societatea maghiară nu este pregătită pentru un astfel de sistem”, a afirmat Lazar, subliniind însă importanţa unei dezbateri publice înaintea unor eventuale modificări legislative.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro