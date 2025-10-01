Incendiu de proporții la Nușfalău. O femeie de 72 de ani a ajuns la spital

Un incendiu puternic a izbucnit, marți, la ora 17, la o locuință și la două anexe din localitatea Nușfalău, mobilizând de urgență echipajele de intervenție ale ISU.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la acoperișul casei, la o anexă a acesteia (camera centralei), precum și la o altă anexă învecinată, pe o suprafață totală de aproximativ 160 de metri pătrați. În urma evenimentului, a rezultat o victimă cu arsuri minore la nivelul feței (un minor de 17 ani), care a fost asistată la fața locului de către un echipaj al ambulanței, și o persoană de sex feminin (72 de ani), care a suferit un atac de panică și care a fost transportată la o unitate spitalicească din Șimleu Silvaniei.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile față de coșul de fum.

În urma incendiului au ars camera centralei si materialele depozitate în ea, acoperișul casei pe aproximativ 110 mp, fiind afectate două camere de locuit, o baie, un hol și o serie de bunuri din interior.

De asemenea, incendiul a afectat și o anexă învecinată, pe aproximativ 30 de metri pătrați și cu bunurile depozitate în imobil.

Pentru evitarea producerii unor incendii, vă recomandăm următoarele măsuri de prevenire la coșurile de fum:

• Curățați periodic coșurile de fum, pentru a îndepărta funinginea și depunerile inflamabile.

• Apelați la persoane autorizate pentru verificarea, repararea și întreținerea sobelor și coșurilor.

• Coșurile de fum trebuie izolate față de elementele combustibile (lemn, carton, textile).

• Verificați starea coșurilor – să nu prezinte crăpături sau fisuri prin care scânteile ar putea ajunge la materiale combustibile.

• Evitați improvizațiile – nu montați burlane sau țevi metalice neconforme pentru prelungirea coșului.

• Respectați distanțele de siguranță – materialele combustibile (lemn, textile, materiale de construcții inflamabile) trebuie amplasate la distanță de coș.

• Asigurați tirajul corespunzător – coșurile trebuie să aibă înălțimea și secțiunea recomandată pentru tipul de sobă/centrală.

• Nu utilizați lichide inflamabile pentru aprinderea focului.

• Nu lăsați focul nesupravegheat și evitați supraîncălzirea sobelor sau centralelor.

M. S.