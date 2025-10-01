Dacă o vedeți, sunați la Poliție!

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au fost sesizați azi cu privire la faptul că o minoră, de 13 ani – SÂRBE SONIA, a plecat voluntar de la domiciliul său din orașul Șimleu Silvaniei, iar până în prezent nu a revenit.

SEMNALMENTE: înălţime aproximativ 1,60 m, aproximativ 65 de kilograme, ochii verzi, părul șaten.

ÎMBRĂCĂMINTE: rochie neagră, încălțăminte sport de culoare albă și o vestă din piele de culoare neagră.

Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această minoră sunt rugaţi să se adreseze celei mai apropiate unități de Poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru apeluri de urgență 112!