Hidroelectrica întrerupe temporar emiterea şi corectarea facturilor

Compania de stat Hidroelectrica anunţă că implementează, între 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect pentru digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite, care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date, potrivit News.ro. Din acest motiv, temporar, anumite activităţi vor fi întrerupte, respectiv: emiterea şi corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor, dar şi alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date, a relatat sursa citată.

„Hidroelectrica va desfăşura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susţină digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor, operaţiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date. Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu şi lung, o gestionare mai eficientă a relaţiei cu clienţii, procese de facturare mai rapide şi mai sigure, o transparenţă sporită a informaţiilor privind soldurile şi plăţile, precum şi dezvoltarea unor funcţionalităţi digitale îmbunătăţite, orientate către nevoile consumatorilor”, anunţă compania, conform News.ro.

De asemenea, a mai transmis sursa menţionată, plăţile efectuate prin alte canale decât aplicaţia iHidro (de exemplu, transfer bancar), în perioada 1-15 ianuarie 2026, se vor reflecta în soldurile clienţilor după finalizarea etapelor de migrare, respectiv începând cu 15 ianuarie 2026, fără a afecta drepturile contractuale ale clienţilor.

