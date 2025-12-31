Hidroelectrica întrerupe temporar emiterea şi corectarea facturilor

Magazin Salajean

Compania de stat Hidroelectrica anunţă că implementează, între 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect pentru digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite, care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date, potrivit News.ro. Din acest motiv, temporar, anumite activităţi vor fi întrerupte, respectiv: emiterea şi corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor, dar şi alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date, a relatat sursa citată.

„Hidroelectrica va desfăşura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susţină digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor, operaţiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date. Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu şi lung, o gestionare mai eficientă a relaţiei cu clienţii, procese de facturare mai rapide şi mai sigure, o transparenţă sporită a informaţiilor privind soldurile şi plăţile, precum şi dezvoltarea unor funcţionalităţi digitale îmbunătăţite, orientate către nevoile consumatorilor”, anunţă compania, conform News.ro.

De asemenea, a mai transmis sursa menţionată, plăţile efectuate prin alte canale decât aplicaţia iHidro (de exemplu, transfer bancar), în perioada 1-15 ianuarie 2026, se vor reflecta în soldurile clienţilor după finalizarea etapelor de migrare, respectiv începând cu 15 ianuarie 2026, fără a afecta drepturile contractuale ale clienţilor.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

One Thought to “Hidroelectrica întrerupe temporar emiterea şi corectarea facturilor”

  1. Hidroelectrica întrerupe temporar emiterea şi corectarea facturilor - Ziare Online 24 - Stiri Online - Stiri locale Romania
    31 decembrie 2025 at 20:11

    […] perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să… Articolul Hidroelectrica întrerupe temporar emiterea şi corectarea facturilor apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

    Răspunde

Leave a Comment