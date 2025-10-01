Locuri de muncă 1.10.2025

*** S.C. Transurbis S.A. Zalău organizează în data de 10.10.2025 la ora 09.00, la sediul societății din Zalău, str. Fabricii nr. 30/A, jud. Sălaj, concursul pentru ocuparea a 2 (două) posturi de șofer autobuz (COD COR 833101) pe perioadă nedeterminată. Bibliografia și informațiile se pot obține la numărul de telefon 0260/617790, pe site-ul www.tuz.ro și la sediul societății. Dosarele se vor depune la sediul societății S.C. Transurbis până la data de 09.10.2025, ora 11.00.

*** SC MENTSERVICE SA angajează strungar CNC, strungar şi operator debitare. Interviurile de angajare se desfăşoară la sediul firmei, str. Valea Miţii nr.2 D, Zalău. Relaţii la telefon 0727784568 sau mail: office@mentservice.ro. Se ofera salariu atractiv şi bonuri de masă.