In memoriam Ioan Lupa Crișan 23 august 1937 – 26 octombrie 2021

S-a dus din această lume și ziaristul Ioan Lupa Crișan, unul dintre cei mai importanți gazetari ai județului Sălaj. Înainte de Revoluție a activat la „Năzuința”. După decembrie 1989 a fost redactor-șef la „Graiul Sălajului” și la „Gazeta de Duminică”, dar a colaborat și la „Magazin Sălăjean” sau la „Curierul administrației sălăjene”. L-am respectat și pentru că, în Sălaj, a redat demnitatea profesiei de jurnalist. Pentru mine a fost mentor. Ucenicia mi-am făcut-o sub îndrumarea lui. Am rămas, cred, prieteni și după ce a părăsit „presa de linia întâi”. L-am omagiat, împreună cu alți veterani ai presei locale, la Gala Presei Sălăjene din 2016. Am realizat și o emisiune cu el la Sălăjeanul TV, sper să o găsesc undeva. Atât am putut să scriu acum. Cuvântul cheie în ceea ce mă privește față de Ioan Lupa Crișan: respect! Dumnezeu să-l odihnească în pace!

D. SĂUCA