Unde mergem?

Vineri 04.07.2025

•Karate Kid: Legende Cinematograful Scala – ora 14.40

• Film – Elio Cinematograful Scala – ora 15.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30 • Film – Sub acoperire, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Jurassic World: Renasterea, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Teatru – „Nimeni nu știe ce e în inima mea” – ora 19, Curtea Artiștilor Zalău, str. Morii nr. 1A

• Film – Dreams – Jurnalul primei iubiri, Cinematograful Scala – ora 19.25

Sâmbătă 05.07.2025

• Film – F1 Filmul, Cinematograful Scala – ora 13.50

• Film – Elio , Cinematograful Scala – ora 14.00

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Lilo & Stitch, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – M3GAN, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Kontinental ’25, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Teatru – „Gigel” cu Gheorghe Ifrim, ora 21, Curtea Artiștilor Zalău, str. Morii nr. 1A

Duminică 06.06.2025

• Film – Fanfara, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Cum să îţi dresezi dragonul, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Scoala animalelor magice 3 – Ziua padurii , Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Jurassic World: Renasterea, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

•Teatru – „Atenție, Cad Îngeri” – ora 19, Biserica Romano-Catolică Zalău

• Film – Dreams – Jurnalul primei iubiri, Cinematograful Scala – ora 19.15