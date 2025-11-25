În 2026, cele mai multe zile libere cad în timpul săptămânii

Anul viitor aduce cu el un număr de 17 zile libere, dintre care 12 sunt prevăzute în timpul săptămânii.

Mai mult, vacanța de sărbători ar putea fi prelungită pentru angajați încă din primele zile ale anului 2026, întrucât joi, 1 ianuarie, și vineri, 2 ianuarie, cad în aceste zile lucrătoare, iar Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul sunt, de asemenea, zile libere, aflate în calendar marți și miercuri.

Astfel, calendarul celor 17 zile libere din acest an este următorul:

Joi, 1 ianuarie – Anul Nou,

Vineri, 2 ianuarie – A doua zi a Anului Nou,

Marți, 6 ianuarie – Bobotează,

Miercuri, 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul,

Sâmbătă, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române,

Vineri, 10 aprilie – Vinerea Mare,

Duminică, 12 aprilie – Învierea Domnului (Paștele Ortodox),

Luni, 13 aprilie – A doua zi de Paște,

Vineri, 1 mai – Ziua Muncii,

Duminică, 31 mai – Rusaliile,

Luni, 1 iunie – Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii,

Sâmbătă, 15 august – Adormirea Maicii Domnului,

Luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei,

Marți, 1 decembrie – Ziua Națională a României,

Vineri, 25 decembrie – Nașterea Domnului (Crăciunul),

Sâmbătă, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun.