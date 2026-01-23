Bărbat din Pericei, încătușat de polițiștii din Crasna. Bărbatul va ajunge la închisoare

Adrian Lungu

Polițiștii din Crasna au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele unui bărbat în vârstă de 45 de ani, din comuna Pericei. Bărbatul a fost condamnat de magistrații din cadrul Curții de Apel Cluj, la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de 2 ani și 3 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

