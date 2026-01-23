Polițiștii din Crasna au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele unui bărbat în vârstă de 45 de ani, din comuna Pericei. Bărbatul a fost condamnat de magistrații din cadrul Curții de Apel Cluj, la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de 2 ani și 3 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.
One Thought to “Bărbat din Pericei, încătușat de polițiștii din Crasna. Bărbatul va ajunge la închisoare”
[…] introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj. Articolul Bărbat din Pericei, încătușat de polițiștii din Crasna. Bărbatul va ajunge la închisoare apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]