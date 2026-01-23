Dosar penal pentru un zălăuan care a refuzat testarea alcoolemiei

Joi seara, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost anunțați de producerea unui eveniment cu pagube materiale pe strada Moigradului, din localitate. Oamenii legii au stabilit că un zălăuan în vârstă de 44 de ani, în timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de întoarcere, moment în care a intrat într-o mașină oprită în afara drumului. Polițiștii au solicitat bărbatului să efectueze o testare cu aparatul etilotest în vederea verificării existentei alcoolemiei, acesta refuzând. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice, dar a refuzat. Pentru fapta sa, zălăuanul este cercetat penal.

Share Whatsapp Email