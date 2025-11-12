O nouă carte a scriitoarei Angela Maxim va fi lansată în cadrul unei ședințe a Cenaclului literar „Silvania”.

În această perioadă, numeroase volume completează colecțiile Editurii „Caiete Silvane”. De data aceasta, cartea „Căutând veșnicia”, semnată de Angela Maxim, a apărut în colecția „Scriitori sălăjeni” a editurii sălăjene, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Volumul va fi lansat la data de 13 noiembrie, în localitatea Răstolț din comuna Buciumi, în cadrul unei ședințe speciale a Cenaclului literar „Silvania”.

Frământări despre existență și veșnicie

„Mă frământă mult existența noastră și gândul veșniciei. Și oarecum îmi place acest cuvânt: veșnicie… Pentru că aș vrea să avem posibilitatea de a ne mai întâlni unii cu alții și de a trăi într-o viață și o lume mai bună și veșnică. Din gândul acesta s-au născut poemele pe care vi le împărtășesc și vouă, celor cărora vă trece prin cap, din când în când, cuvântul «veșnicie».” (Angela Maxim)

Autoarea este membră a Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj și a Cenaclului literar „Silvania”, iar la Editura „Caiete Silvane” a mai publicat volumele „Răstolțu Mare și istoria neamului meu” în anul 2019, „Versuri-de-zăpadă” în anul 2021 și „Sub bolțile iubirii” în 2023.

Cartea poate fi achiziționată de pe site-ul editurii, atât în format tipărit, cât și în format e-book.

„Caiete Silvane” este revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.