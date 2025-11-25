Eveniment inedit, organizat la Șimleu Silvaniei, cu prilejul Zilei Naționale

Cu mic, cu mare, șimleuanii și sălăjenii sunt așteptați să marcheze Ziua Națională a României la Șimleu Silvaniei, pentru a celebra împreună identitatea națională, valorile românești și unitatea. Autoritățile locale organizează și în acest an ample manifestări dedicate zilei de 1 Decembrie.

Evenimentul va începe la ora 10, în inima orașului de la poalele Măgurii, și va cuprinde atât Ceremonia oficială dedicată Zilei Naționale, Oficierea Serviciului Religios – Slujna de Te-Deum, alocuțiuni privind semnificația sărbătorii, depuneri de coroane și jerbe de flori, un program artistic, dar și tradiționala paradă militară pe străzile orașului, mult așteptată, în special de cei mici.

Întreaga manifestare va avea loc în Piața Iuliu Maniu, în proximitatea Parcului Central.