Echipa „Zestrea Silvană”, locul II la Festivalul „D’ale porcului”

Da, echipa sălăjeană „Zestrea Silvană”, coordonată de Daniel Stejeran, s-a clasat pe locul II la Festivalul-concurs „D’ale porcului”, eveniment desfășurat zilele trecute la intrarea în Stațiunea Băile Felix. Festivalul a reunit oameni pasionați de bucătăria tradițională. Participarea din acest an a fost una de suflet, construită pe prietenie, colaborare și dorința comună de a promova gustul autentic al zonei. Alături de „Zestrea Silvană” au fost producătorul de ciuperci Boglar din Nușfalău, Complexul „La Nașu” din Zalău, Măcelăria „La Sanda” din Jibou, Primăria Comunei Năpradea și Punctul Gastronomic Local DecumAna din localitatea Moigrad. La eveniment a fost prezent și gastronomul sălăjean Mircea Groza.

Concursul a fost unul plin de momente de bucurie, publicul prezent putând degusta preparate simple, tradiționale, toate având la bază carnea de porc. Evenimentul a cuprins un târg de produse tradiționale, degustare de pălincă, cârnați și caltaboși, demonstrații de artă culinară, iar la final un program artistic. Felicitări tuturor!