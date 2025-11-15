Descoperă satisfacția meselor de post: sfaturi simple pentru o alimentație sățioasă și sănătoasă

Postul Crăciunului, una dintre cele mai importante perioade de post din an, reprezintă pentru mulți sălăjeni un moment de purificare spirituală, dar și o provocare pentru organism. Potrivit lui Cori Grămescu, coordonator de programe de slăbire și antrenor, postul poate fi benefic pentru organism, dacă este urmat cu moderație și atenție la calitatea alimentelor.

„Postul poate fi o perioadă excelentă pentru a ne reechilibra digestiv, pentru a consuma mai multe legume și fructe și pentru a renunța la excesele alimentare. Însă, pentru ca acest lucru sa fie benefic, este important să alegem surse sănătoase de proteine vegetale, să evităm prăjelile, carbohidrații rafinați și produsele ultraprocesate. În plus, este esențial ca mesele din post să fie planificate cu atenție, astfel încât organismul să primească toți nutrienții de care are nevoie. Este importantă și diversitatea, care presupune includerea zilnică a legumelor colorate, a cerealelor integrale și a surselor de grăsimi bune, pentru a menține energia constantă și sistemul imunitar puternic”, recomandă Cori Grămescu.

Ce putem mânca sănătos în Postul Crăciunului

Deși eliminarea alimentelor de origine animală poate părea o provocare, perioada postului poate deveni o oportunitate pentru diversificarea dietei și pentru descoperirea unor combinații hrănitoare din surse vegetale. Alegerea conștientă a ingredientelor, varietatea culorilor în farfurie și echilibrul între proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase sunt esențiale pentru menținerea energiei bunei dispoziții.

Dintre sursele vegetale de proteine se numără năutul, lintea, fasolea, soia, tofu, semințe și nuci crude, ce pot înlocui carnea. Cu toate acestea, este necesară o combinație corectă pentru asigurarea aportului de aminoacizi: „…printre combinațiile recomandate se numără cereale integrale (orez brun, quinoa, hrișcă) + leguminoase (linte, năut ) sau semințe + legume. De exemplu, o porție de linte roșie cu orez brun și legume la abur oferă un profil complet de proteine”, potrivit lui Cori Grămescu.

Mai mult, în ceea ce privește grăsimile sănătoase, cei care aleg să țină post au la îndemână o varietate de alimente, precum uleiul de măsline extravirgin, avocado, semințele de chia, in, esențiale pentru menținerea sănătății sistemului nervos și hormonal.

Și cum legumele se numără printre vedetele meselor de post, acestea trebuie să reprezinte baza fiecărei porții. Mai mult, carbohirații complecși, precum cerealele integrale, orezul brun ori cartofii dulci, oferă energie constantă fără să amplifice brusc glicemia.

Fibre și digestie echilibrată

„Este important să introducem treptat fibrele, mai ales pentru persoanele care nu sunt obișnuite cu o dietă predominant vegetală. O creștere bruscă poate provoca disconfort abdominal. Hidratarea adecvată (35 ml de apa/kg corp) și mișcarea zilnică ajută la reglarea digestiei. De asemenea, alimentele bogate în fibre solubile, precum ovăzul, semințele de in sau psyllium, pot ajuta la menținerea tranzitului intestinal normal”.

Pe langa hidratare, Cori Grămescu sugerează introducerea în alimentație a probioticelor naturale, cum ar fi varza murată, castraveții murați fără oțet sau băuturile vegetale fermentate, care contribuie la menținerea echilibrului florei intestinale.

Recomandări de rețete simple pentru perioada postului

Pentru micul dejun, cei care aleg să țină post pot opta pentru o budincă de chia cu lapte vegetal, scorțișoară și fructe de pădure sau o felie de pâine integrală cu pastă de avocado și roșii cherry. Mai mult, pentru prânz, o masă potrivită poate conține o tocăniță de linte roșie cu legume, asezonată cu ulei de măsline și ierburi aromatice, iar la cină, meniul poate să cuprindă o salată caldă cu ciuperci, năut crocant, quinoa și dressing de tahini, iar la gustare: un pumn mic de nuci și semințe crude sau o supă cremă de dovleac cu ghimbir.

Cine ar trebui sa fie atent sau sa evite postul alimentar

Postul are beneficii spirituale, însă nu este potrivit pentru toată lumea. Cori Grămescu atrage atenția asupra categoriilor de persoane care nu ar trebui să țină post alimentar strict, deoarece pot apărea dezechilibre nutriționale sau agravarea unor afecțiuni. Printre cei ce pot fi afectați se numără persoanele cu sindrom de colon iritabil, diabeticii și pacienții cu rezistență la insulină, pacienții bariatrici sau cei cu deficiență proteică preexistentă sau sarcopenie/osteopenie.

Cori Grămescu, coordonator de programe de slăbire și antrenor a reușit de-a lungul unei cariere de peste 18 ani să ajute peste 35.000 de oameni să-și schimbe viețile, să ajungă la greutatea dorită, fără epuizare și fără înfometare. Prima sa carte – „Vindecarea relației cu mâncarea și cu propriul corp” este o poveste personală despre sănătate și echilibru, o carte cu recomandări si sfaturi atât din zona de sport, cât și din zona de nutriție, dar și prima carte din România cu un cerc de suport pentru toți cititorii. Cori Grămescu este omul care s-a luptat cu kilogramele în plus și a câștigat. Cori interacționează zilnic cu mii de femei din întreaga lume, dornice sa descopere secretele unui trup sănătos.