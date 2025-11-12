Circulația între Șimleu Silvaniei și Nușfalău, închisă temporar de vineri

Compania Națională de Căi Ferate (CFR) anunță restricții de circulație pentru lucrările de la șinele de cale ferată de pe ruta dintre Săcuieni (Bihor) și Șărmășag (Sălaj).

Potrivit anunțului transmis de Primăria orașului Șimleu Silvaniei, la intersecția cu DN 1H, între Șimleu și Nușfalău, circulația rutieră urmează să fie închisă pe ambele sensuri de deplasare începând de vineri, 14 noiembrie, de la ora 21, până la ora 4 în dimineața zilei de sâmbătă, 15 noiembrie.

În acest interval orar, traficul către oraș va fi deviat pe ruta ocolitoare stabilită, prin: Nușfalău (DN1H), DJ191D și DJ191C, Crasna (DJ108G), Vârșolț (DJ108G), Pericei (DN1H).

Restricțiile inițiale, suspendate în septembrie

Inițial, acest demers a fost anunțat și la începutul lunii septembrie, însă ulterior a fost amânat.

Suspendarea lucrărilor a avut la bază intervențiile deja în execuție pe drumurile propuse ca rută alternativă. Lucrările la calea ferată și restricțiile au fost reprogramate astfel pentru finalul acestei săptămâni.