Reforma administrațiilor publice locale: ce opțiuni au primarii sălăjeni?

Liderii din Guvern au deblocat negocierile privind tăierile de posturi din administrațiile publice locale din România. În ultimele luni, partidele din coaliție nu au reușit să ajungă la un acord comun asupra acestei măsuri, care ar urma să aibă efecte semnificative și în județul Sălaj.

Reducerea cheltuielilor sau concedieri

Astfel, primarii vor avea de ales între reducerea numărului de posturi din instituții sau micșorarea cheltuielilor alocate salarizărilor. Varianta desființării a 30% din posturile totale din țară rămâne valabilă, însă nu poate depăși 20% din posturile ocupate. În termeni concreți, această măsură ar presupune eliminarea a aproximativ 10% dintre posturile ocupate în primării.

Mai mult, primarii au alternativa de a reduce cheltuielile până la pragul la care ar fi ajuns prin economiile realizate din concedierea personalului vizat. Potrivit unui calcul, într-o primărie cu 120 de angajați și o grilă de 100 de posturi, instituția trebuie să stabilească media salariilor și să reducă fondul alocat acestora cu echivalentul salariilor celor 20 de angajați care depășesc grila, conform Digi24. Toate aceste informații au fost confirmate marți de președintele USR, Dominic Fritz:

„Astăzi am găsit acel compromis, ca în anul 2026, primarii și președinții Consiliilor Județene să poată alege care dintre cele două variante vor – ori să reducă din posturi, dacă au ajuns pe grila nouă la maxim de posturi, sau, dacă vor, să reducă cheltuielile de personal în egală măsură, dar fără să dea oameni afară. Și cu ianuarie 2027 această grilă de posturi maxime se aplică la toată lumea”, a transmis liderul într-o emisiune a postului de televiziune.

Sălajul, în fruntea județelor la reduceri de personal ca pondere

La începutul lunii septembrie, premierul Ilie Bolojan anunțase că aproximativ 14.000 de locuri de muncă urmau să fie eliminate din administrațiile publice locale din peste 1.600 de unități administrativ-teritoriale din România.

Conform deciziei de la acel moment, în Sălaj ar fi fost concediați câteva sute de funcționari, județul numărându-se printre cele cu cea mai mare pondere de reduceri de personal.

Datele arătau că Sălajul se situa pe locul al treilea la nivel național, iar 16% dintre angajați ar fi rămas fără loc de muncă. În cifre, dacă toate primăriile ar opta pentru concedieri în locul reducerii cheltuielilor de personal, aproximativ 260 de funcționari din localitățile sălăjene și-ar putea pierde locul de muncă.

Vă prezentăm lista pusă la dispoziție la începutul toamnei, obținută de Magazin Sălăjean, cu numărul de posturi eliberate aferente fiecărei localități: