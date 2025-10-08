Cinematograful Scala va găzdui și alte tipuri de evenimente

Cinematograful Scala din Zalău a fost autorizat să găzduiască și alte tipuri de evenimente. Pe lângă proiecțiile de filme, sălile vor putea fi închiriate pentru desfășurarea de spectacole, conferințe, prezentări, simpozioane și alte evenimente culturale sau corporate.

Atât sala mare, cea mică, dar și planetariul sunt disponibile:

Sala Mare: 215 locuri + 8 locuri dedicate persoanelor cu dizabilități,

Sala Mică: 38 locuri + 2 locuri pentru persoane cu dizabilități,

Planetariul: 29 locuri + 2 locuri pentru persoane cu dizabilități.

Cu atât mai mult, panoul luminos exterior, precum și LED-urile interioare pot fi închiriate ca spațiu publicitar.

Cinematograful a găzduit lunea aceasta Gala Educației, fiind primul eveniment organizat într-o locație destinată până acum exclusiv pentru cinema.