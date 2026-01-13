Sălajul, lovit de ger. La Tămașa, cea mai friguroasă noapte din această iarnă: – 20 de grade Celsius

În această iarnă, până acum, cea mai friguroasă noapte a fost la Tămașa unde a fost înregistrată o temperatură de – 20 de grade Celsius, potrivit meteorologului Sergiu Pavel. Nu este nimic anormal, suntem în ianuarie și este firesc să fie frig.
