Conflict violent la Românași: bărbat agresat de frate și nepot

Trei bărbați au fost implicați într-un conflict violent, ce a avut loc luni după-amiază în localitatea Românași. Potrivit autorităților, un bărbat din comună a fost agresat fizic cu bâte de către fratele și nepotul său. Incidentul ar fi izbucnit pe fondul unor conflicte mai vechi.

Ajunși la fața locului, polițiștii Secției de Poliție Sânmihaiu Almașului au efectuat verificări, în urma cărora au stabilit că întregul conflict a fost declanșat de discuții în contradictoriu, iar victima a fost agresată cu obiecte contondente de către ceilalți doi bărbați.

Drept urmare, în urma incidentului, oamenii legii au deschis un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, în vederea stabilirii situației de fapt și tragerii la răspundere penală a persoanelor implicate.