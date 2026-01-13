Un nou caz completează seria șoferilor prinși sub influența alcoolului

Se pare că nu doar sălăjenii își fac de cap pe șoselele din județ, ci și alți șoferi sosiți din diverse zone ale țării. Și cum nu trece o săptămână fără ca polițiștii să depisteze conducători auto aflați sub influența băuturilor alcoolice, seria din acest an continuă cu un bistrițean prins la volan cu o alcoolemie ridicată.

În data de 10 ianuarie, în jurul prânzului, polițiștii din Sânmihaiu Almașului au oprit în trafic, pentru control, un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 43 de ani, originar din localitatea bistrițeană Ilva Mică.

Oamenii legii l-au testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatUL a indicat o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Drept urmare, în acest caz, șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar cercetările sunt continuate de polițiști.