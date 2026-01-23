Cartea profesorului László László, apărută la Editura „Caiete Silvane” anul trecut, va fi prezentată la Crasna

Cartea profesorului László László, apărută la Editura „Caiete Silvane” în anul 2025, va fi prezentată miercuri, 28 ianuarie, începând cu ora 17, în sala festivă a Liceului Tehnologic „Cserey-Goga” din Crasna.

Volumul „Van egy álmom… Román-magyar történelmi és kulturális interferenciák” reprezintă varianta tradusă în limba maghiară a cărții „Visul meu… Interferențe istorice și culturale româno-maghiare”, apărută la Editura „Caiete Silvane” în anul 2019.

Cartea a fost lansată anul trecut la Colegiul Național „Silvania” din Zalău, în prezența unui public numeros. Cu acel prilej, autorul a dialogat cu profesoara Szabó Katalin, a răspuns întrebărilor adresate de cei prezenți și a semnat dedicații cititorilor interesați.

De această dată, în cadrul întâlnirii de la Crasna, autorul va avea doi interlocutori: profesorul de istorie Kiss Zoltán și profesoara de limbă și literatură maghiară Kiss Imola.

László László este autor al unor studii și articole de istorie publicate în revistele „Caiete Silvane”, „Hepehupa”, „Studia Caiete Silvane”, dar și în volume colective și volume proprii.