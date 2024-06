Bibliovacanța 2024: o vară de poveste pentru copii

Biblioteca Județeană „ Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj lansează cea mai recentă ediție a programului său dedicat copiilor, Bibliovacanța 2024. Sub îndrumarea și finanțarea Consiliului Județean Sălaj, această inițiativă își propune să ofere tinerilor o vară plină de aventuri literare și descoperiri culturale. „Ne bucurăm că și în acest an putem oferi copiilor o vară de poveste!”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj. „Bibliovacanța este proiectul nostru de suflet, așa că am pregătit o mulțime de activități atractive, care să îi determine să iubească și mai mult biblioteca, dar și să îi ajute să-şi descopere talentele, aptitudinile, să se cunoască mai bine, să comunice cu cei din jur sau să facă parte dintr-o echipă”, a adăugat managerul bibliotecii. Programul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani și va avea loc în zilele de marți, joi și vineri, între orele 10 și 12, începând cu data de 1 iulie. Participanții vor avea parte de cărți captivante, personaje de poveste, ateliere creative, workshop-uri, jocuri educative, filme și multe alte surprize. Accesul la Bibliovacanța 2024 se face pe bază de înscriere, cu un număr limitat de 30 de locuri disponibile. Pentru mai multe informații și înscrieri, cei interesați sunt invitați să contacteze Biblioteca Județeană la numerele de telefon: 0260632941 sau 0745878893. Taxa de participare este de 25 de lei pe copil pe săptămână, achitată la începutul fiecărei săptămâni. Bibliovacanța – Biblioteca de idei se va desfășura în perioada 1 iulie – 31 august oferind oportunitatea perfectă pentru copii de a explora lumea fascinantă a cărților și a creativității. Toți cei interesați sunt invitați să se alăture și să trăiască împreună o vară de neuitat la bibliotecă. Pentru mai multe detalii și actualizări, vizitați site-ul oficial al Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj sau urmăriți paginile lor de socializare.

