Experiență multisenzorială cu Luiza Mitu

Artista Luiza Mitu vă propune o experiență multisenzorială dedicată întâlnirii dintre oameni, culturi și perspective. În data de 16 noiembrie, Aquarel transformă Ziua Internațională a Toleranței într-o experiență vie, dedicată artei, dialogului și prezenței conștiente. Evenimentul propune o călătorie de o zi prin toate simțurile – de la corp și respirație, la gust, sunet și dialog interior.
PROGRAMUL ZILEI
Dimineața toleranței – Deschiderea către sine și către celălalt (12 – 13)
„Tăcerea care ne ascultă” – un moment de introspecție sonoră în zona Wellness & Fizioterapie.
Dialog despre empatie și prezență între un fizioterapeut, un nutriționist, un artist și un pacient voluntar, acompaniat de muzica live a lui Sebastian Vâlcea.
13 – 14, Workshop de nutriție și stil de viață sănătos condus de Bianca Ghioruțan invită la reflecția: „Deschiderea către celălalt începe cu deschiderea spre sine.”
14 – 15:30 | Atelier de artă participativă „Portretul Celuilalt” (Bistro)
Sub îndrumarea artistului plastic Rodica Pojar, participanții devin co-autori ai unei singure lucrări colective, construite prin ascultare și empatie vizuală.
15:30 – 16 | Snack Break: Pâine cu… toleranță”
Un moment scurt, dar plin de gust și sens — o pauză în care învățăm că, la fel ca pâinea, toleranța se „frământă” cu răbdare și se „coace” împreună.
16 – 17 | Performance acvatic „Respirație pentru Celălalt” (Bazin)
O experiență de artă performativă semnată Sebastian Vâlcea și Luiza Mitu – poezie, sunet și mișcare în spațiul simbolic al apei: „Apa nu ține granițe.”
17:30 – 19:30 | „O clipă de toleranță” cu Anca Beleiu (Bistro)
Club de carte și dialog pornind de la romanul lui Ocean Vuong „Pe pământ suntem strălucitori o clipă”.
O conversație despre fragilitate, identitate și curajul de a fi diferit.
17:30 – 19 | „Băi olfactive” – experiență multisenzorială (Spa)
Aromaterapie, respirație conștientă și relaxare.
19:30 – 20:30 | Spectacol sonor „Dezleganie – Ritualul” (Sala Fitness)
Violonsitul Sergiu Corbu Boldor propune un concert-ritual inspirat de universul lui Brâncuși – o călătorie sonoră spre vibrația ființei. Publicul participă pe saltele, cu ochii închiși – într-un act de ascultare imersivă.
20:30 – 21:30 | Cina multiculturală (Bistro)
Experiență culinară multisenzorială dedicată diversității. Fiecare fel de mâncare devine o poveste despre umanitate și dialog: Toleranța începe atunci când ne așezăm la aceeași masă.
21:30 – 22:30 | „Scenes from Memory” – Raul Kusak (Bistro)
Proiect sonor de pian preparat, cu exerciții acustice în timp real, semnat de Raul Kusak – o incursiune în memoria afectivă și sonoră a artistului.
Intermezzo permanent | Liftul Empatiei – „Muzica urcă inima”
O instalație sonoră semnată Cătălin Mihuț, în care fiecare urcare devine o metaforă a deschiderii spre celălalt.
„Pe această scară, toleranța nu se învață din teorie. Se urcă.”
