Azi, invitație specială pentru sălăjeni la festivalul „Fain de Dragu”

Azi este a doua zi a festivalului „Fain de Dragu”, eveniment organizat în localitatea Dragu de Asociația „ARCHÉ”, care încheie astfel o școală de vară dedicată cercetării și revitalizării patrimoniului din comună. Pe tot parcursul acestei zile, participanții vor avea parte de o atmosferă prietenoasă și autentică, vor explora istoria locurilor, de la clădiri și poveștile lor, la gastronomie specifică, prin natură și cu muzică de neuitat. Tot azi va avea loc un tur ghidat la pas al peisajului cultural local, urmat de deschiderea târgului de producători locali din Țara Silvaniei – „Piața cu fainoșag”. Între timp, copiii își vor putea petrece timpul în preajma castelului, alături de Asociația Amicii Muzeului din Zalău și de reprezentanții Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu Sălaj”, unde vor descoperi povestea serioasă povestită neserios a patrimoniului și istoriei locului. Experiența va fi completată de o sesiune de „reenactment” istoric, o formă creativă de educație și arheologie experimentală. După-amiaza va fi înțesată cu ateliere pentru curioși, de la ciupercărit cu Dan Olar, cunoscut ca Ursit, la gastronomie locală tradițională cu Horia Simion și Ionuț Crișan, un atelier de făcut fân cu unul dintre localnicii comunei și un tur ghidat al Morii cu Valțuri din Dragu, care va fi și gazda unei expoziții de artă contemporană. Asfințitul va veni cu vibrații muzicale electrizante aduse de CORBU și invitații săi, atât live în parcul din jurul castelului, cât și într-o petrecere de dans „ca pe vremuri” – o discotecă de pe casete audio, în șura cunoscută în sat ca „La Iovucu lui Zaharie” sau „La Emil al lui Fechete de pe față”. Iar Dan Ursit își va pune pălăria de povestitor și va împărtăși pățanii și snoave în jurul focului de tabără din parc.

