În Sălaj crește numărul gospodăriilor autorizate să utilizeze cazane pentru producția de pălincă

Începând cu anul 2008, Biroul Vamal Sălaj a preluat de la Administrația Financiară Sălaj gestionarea gospodăriilor individuale în care funcționează cazane de țuică, respectiv 220 de gospodării, iar în data de 31 decembrie 2024 erau înregistrate 562 de gospodării în care se aflau cazane autorizate. Asta în condițiile în care orice gospodărie individuală care deține în proprietate cazan de tip alambic pentru producție de țuică și rachiuri din fructe este obligat să se înregistreze la autoritatea vamală teritorială (BVI Sălaj) conform legislației în vigoare. Modelul declarației pentru înregistrare este Anexa 6 din Hotărârea Guvernului1 din 2016. Pentru înregistrare, persoana fizică mai are nevoie de o adeverință de la primărie, din care să rezulte că deține livezi, vii, dar și de dovada deținerii cazanului pentru țuică și rachiuri din fructe (factura, declarație notarială, certificat de moștenitor etc). Atunci când proprietarul cazanului intenționează să producă pălincă sau alte sortimente de băuturi spirtoase este obligat să anunțe în scris autoritatea vamală teritorială, iar în termen de trei zile lucrătoare de la finalizarea procesului de producție va declara cantitatea obținută pentru calcularea accizelor aferente. Aceste accize vor fi stabilite de Biroul Vamal. În cazul în care nu este declarată cantitatea de țuică obținută, autoritatea vamală va efectua acest lucru în urma unor controale în teren. Începând cu data de 1 februarie 2022, sunt aplicabile prevederile legislative conform cărora se aplică scutire de la plata accizelor pentru alcoolul etilic din fructe, în limita a 50 de litri anual, realizat doar pentru consum propriu. Pentru cantitatea de peste 50 de litri se percepe acciza în valoare de 26,58 lei pe litru, conform lui Dumitru Bode, șeful Biroului Vamal Sălaj.

