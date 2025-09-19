Aventura la volan a unui tânăr s-a terminat cu dosar penal

Controalele pe șoselele din județ sunt în plină desfășurare, iar polițiștii descoperă noi nereguli de la o zi la alta. Cum nu puțini sălăjeni se aventurează la volan fără permis, oamenii legii au mai depistat un tânăr care a încălcat legea.

Polițiștii din Crasna au oprit la data de 19 septembrie un autoturism pe un drum comunal din localitatea Mal. La volan se afla un tânăr de 20 de ani, din comuna Halmășd, iar în urma verificărilor s-a constatat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Pentru fapta sa, tânărul s-a ales cu dosar penal, întocmit de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.