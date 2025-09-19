Tratamentul lunar al unui bolnav din Sălaj costă peste 700 de milioane de lei vechi

Statul român plătește lunar pentru tratamentul unui bolnav din Sălaj peste 750 de milioane de lei vechi, a declarat directorul adjunct al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sălaj, medicul Daniela Cordea, în cadrul Comisiei de Dialog Social a Instituției Prefectului. Este vorba despre un pacient cu atrofie musculară spinală, o boală genetică rară, progresivă, care afectează neuronii motori din măduva spinării, ducând la slăbiciune și atrofie musculară. Boala duce la incapacitatea mușchilor de a funcționa normal. Simptomele variază în funcție de tipul bolii, dar includ slăbiciune musculară, dificultăți respiratorii și de înghițire, iar în formele severe, poate fi mortală. Există mai multe tipuri ale acestei boli, clasificate în funcție de severitatea și debutul simptomelor.

