Ample controale cu radarul în tot județul Sălaj

Sărbătorile Pascale se încheie curând, iar șoferii trebuie să acorde mai multă atenție respectării regulilor de circulație pe șosele. Polițiștii vor fi prezenți în teren pentru depistarea conducătorilor auto care conduc cu viteză excesivă.

În perioada 13-15 aprilie, oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj desfășoară acțiunea „SPEED”, organizată la nivel european, conform calendarului ROADPOL 2026, având ca scop principal prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate.

În parcursul celor trei zile, polițiștii vor acționa pe principalele artere rutiere din județ, precum și în zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor, utilizând echipamente moderne de supraveghere și măsurare a vitezei de deplasare.

Acțiunea are caracter preventiv, urmărindu-se responsabilizarea conducătorilor auto și creșterea gradului de siguranță rutieră. Totodată, conducătorii auto care nu respectă regimul legal de viteză vor fi sancționați conform prevederilor legale în vigoare.

Polițiștii rutieri reamintesc participanților la trafic că viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave și recomandă adoptarea unui comportament responsabil la volan, respectarea limitelor legale de viteză și adaptarea acesteia la condițiile de drum.