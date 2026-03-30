Alcool la volan și ilegalități în lanț descoperite de polițiști pe șosele

Șoselele din Sălaj au fost, la sfârșitul săptămânii trecute, o adevărată oază de șoferi aflați la volan sub influența băuturilor alcoolice sau implicați în alte abateri de la lege.

Începând de vineri și până duminică, polițiștii sălăjeni au descoperit numeroase nereguli în rândul conducătorilor auto pe drumurile din întreg județul.

Vineri, în jurul prânzului, un bărbat de 59 de ani din Jibou, aflat la volan în localitatea Turbuța, a fost oprit pentru control de polițiști și testat cu aparatul alcooltest. Rezultatul a fost pozitiv, indicând 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei din sânge.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 18:35, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control o autoutilitară care circula pe un bulevard din municipiul Zalău, condusă de un bărbat. În urma verificărilor, s-a constatat că numerele de înmatriculare montate pe vehicul aparțineau altui autovehicul. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de conducere a unui vehicul neînmatriculat și cu număr fals de înmatriculare.

Sâmbătă, 28 martie, în jurul orei 1, polițiștiii din Jibou au oprit pentru control un autoturism care circula pe o stradă din oraș. La volan a fost identificat un bărbat de 38 de ani din comuna Creaca. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Cu o alcoolemie ridicată a fost depistat la volan, în Șimleu Silvaniei, și un cetățean peruan în vârstă de 34 de ani. Testarea a indicat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind, de asemenea, condus la o unitate medicală pentru stabilirea alcoolemiei.

Oamenii legii continuă cercetările în aceste cazuri.