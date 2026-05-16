Spectacole și surprize pentru copii, de 1 Iunie, la Șimleu Silvaniei

O comunitate este plină de viață atunci când cei mici se bucură de tot ceea ce au în jur. Ziua de 1 Iunie este un moment special dedicat lor, iar primele evenimente organizate cu această ocazie se anunță deja la orizont.

Centrul Șimleului va deveni cel mai mare loc de joacă, iar autoritățile de la poalele Măgurii pregătesc o zi plină de zâmbete și aventură pentru fiecare copil al comunității.

De la spectacole, cântece, dans și voie bună, până la motoare și motocicliști pregătiți să imortalizeze momente de neuitat, de toate acestea vor avea parte copiii din Șimleu și din împrejurimi cu ocazia zilei dedicate lor.

Momente pregătite pentru 1 Iunie:

Magic Puppets – spectacol, interacțiune și distracție,

Ella Bella – cântece, dans și multă voie bună alături de prietena copiilor,

Meseș Motor Club – motoare puternice și motocicliști gata de fotografii,

Întâlnire cu eroii noștri – Armata Română vine cu tehnică și prezentări speciale.

Toate activitățile vor fi organizate în Parcul Central al orașului Șimleu Silvaniei, începând cu ora 13, iar intrarea este liberă.