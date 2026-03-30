Un bărbat, cercetat de polițiști pentru furtul unui radiocasetofon

Aflat la o vârstă respectabilă, un bărbat de 66 de ani, din comuna Treznea, este cercetat de polițiști, fiind bănuit de furt calificat.

Unii ar spune că nu este o pagubă mare, însă fapta rămâne o infracțiune, iar consecințele sunt, fără îndoială, incomparabil mai mari decât valoarea bunului pentru care s-a pus în pericol.

Vineri, 27 martie, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului au identificat persoana bănuită. Aceasta este suspectată că, la începutul lunii martie, ar fi pătruns într-o locuință din localitatea Bozna, de unde ar fi sustras un radiocasetofon, cauzând un prejudiciu de aproximativ 200 de lei.

În urma activităților desfășurate, prejudiciul a fost recuperat. Mai mult, cercetările sunt continuate de polițiști, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.