Sălăjeanca Victoria Mureșan, campioană la Wizz Air Cluj-Napoca Marathon

Vești frumoase. Sălăjeanca Victoria Mureșan a obținut locul I la Wizz Air Cluj-Napoca Marathon – 2026, o competiție desfășurată zilele trecute. Victoria a alergat 42,65 kilometri în 3 ore și 22 minute, traseul fiind unul cu multe schimbări de direcție. Sălăjeanca a obținut locul I la categoria sa de vârstă (+55). Felicitări, Victoria Mureșan! Sălăjeanca are vârsta de 57 de ani. Am spus-o și-am s-o mai spun. Este Victoria o lecție inclusiv pentru cei tineri? Da, cu siguranță. Zălăuanca lucrează în Justiție, iar în timpul liber aleargă, alergarea devenind una dintre marile sale pasiuni.

Share Whatsapp Email