Amenajarea promenadei de pe malul râului Crasna din Șimleu, în linie dreaptă

Anul a început în forță la Șimleu Silvaniei, iar în prima săptămână din 2026 a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru amenajarea promenadei de pe malul drept al râului Crasna. Cunoscută la ora actuală și ca „pista de biciclete”, zona pietonală, amenajată pe malul râului, este una dintre atracțiile preferate ale multor șimleuani.

Totodată, aceasta reprezintă o importantă zonă de tranzit pentru pietoni, fiind folosită zilnic de muncitori, elevi și preșcolari care se deplasează către grădinițele și școlile din orașul de la poalele Măgurii.

„Este un proiect necesar pentru orașul nostru, pe care ne dorim să îl vedem pus în practică cât mai curând”, a transmis edilul șimleuan.

Mai mult, execuția lucrărilor este programată să înceapă îndată ce condițiile meteorologice le vor permite constructorilor să înceapă munca în teren, după cum a precizat Lazăr: „Așteptăm vreme bună pentru începerea lucrărilor și o mobilizare serioasă din partea constructorilor, cărora le cerem responsabilitate și profesionalism. Le urăm spor la treabă și respectarea angajamentelor asumate”.

Proiectul prevede amenajarea promenadei pe malul drept al râului care străbate orașul, pe tronsonul cuprins între zona Podului de Fier, din centrul orașului, și podul de pe strada 22 Decembrie 1989, în proximitatea autogării – Cartierul Gheorghe Lazăr. Acesta va include zone pietonale și spații verzi, urmând să devină o zonă de relaxare cât mai atractivă pentru șimleuani și nu numai.

Proiectul „Coridor de mobilitate lentă – Mal Râul Crasna în orașul Șimleu Silvaniei” are o valoare de 23.203.284,82 lei și este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

Sursă foto: planwerk.ro